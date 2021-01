Defesa Civil/Guarda Municipal divulgam áreas de alagamento e risco em Sete Lagoas; e dá dicas importantes para a população

Em dias de chuva é preciso ficar atento e evitar o deslocamento nas vias públicas ao perceber indícios de alagamentos, já que transitar pelas ruas e avenidas pode ocasionar acidentes, havendo buracos ou desníveis. Para garantir a segurança e preservar a vida, a Defesa Civil/Guarda Municipal de Sete Lagoas dá dicas de como proceder nessas situações.

De acordo com o órgão, é importante alguns cuidados, como ter um lugar previsto para se alojar. Se a pessoa estiver na rua, deve esperar as águas baixarem e o caminho estar seguro. Só deve entrar na água se for absolutamente necessário, usando botas de borracha.

“Também deve ser evitado o contato com as águas das chuvas, pois elas podem estar contaminadas e provocar doenças infectocontagiosas”, afirma o coordenador da Defesa Civil/Guarda Municipal Sérgio Andrade alertando ainda, que as pessoas não usem equipamentos elétricos que tenham sido molhados e que lavem e desinfetem objetos que tiverem contato com as águas.

Em residências, a recomendação é fechar portas, janelas e o registro de entrada de água; proteger e elevar móveis, desligar aparelhos elétricos para evitar curtos-circuitos; e colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido.

Retirar o lixo e levá-lo para áreas não sujeitas a inundações são outras recomendações. Alimentos que tenham ficado molhados ou submersos à água da chuva não devem ser consumidos.

Áreas de risco

Moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos primeiros sinais de perigo: trincas no terreno, degraus de abatimento ou rachaduras no solo; trincas novas nos pisos ou nas paredes das casas, ou muros estufados; inclinação de árvores, postes, cercas ou muros.

A Defesa Civil/Guarda Municipal, divulga quais as principais áreas de risco e pontos de alagamentos em Sete Lagoas.

Áreas de riscos

Avenidas Ernesto Nazaré no bairro Brasília e Irmã Flávia, 188, ruas Maria Estela de Souza, Rita Augusta Ribeiro no bairro Luxemburgo e rua Artur Gonçalves Vieira no bairro Planato II.

Pontos principais de alagamentos

Av. Prefeito Alberto Moura 744, ruas Santa Luzia (próximo ao Clube Náutico), Av. Padre Tarcísio, próximo a Caterpillar, Av. Secretário Divino Padrão 1.300, avenidas Marechal Castelo Branco, 3.879, Av. Prefeito Alberto Moura, 547 (Nat Alimentos) e as ruas Bernardo Alves Costa, 727 e, Cachoeira da Prata, 481, Prefeito Alberto Moura, 350, Av. Juvenino Doroteio Ferreira, rua Prof. Abeylard, 3.668, JK, Terminal Urbano de Transporte, rua Paranaguá, rua Santa Juliana (Posto Mamoré), rua Jasmim Gomes de Oliveira, Av. Deputado Renato Azeredo próximo ao posto GNV e Av. Dalton no JK

Além do monitoramento nessas regiões, a Defesa Civil/Guarda Municipal utilizam do sistema Waze, para a orientação dos motoristas no período de chuvas mais intensas.

Da Redação