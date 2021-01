Galo: melhor e pior cenários na luta pelo título brasileiro até jogo contra Bragantino

Atlético poderá entrar forte na briga com São Paulo ou ver os rivais ultrapassá-lo na tabela

De folga no Campeonato Brasileiro até a próxima segunda-feira (11), às 20h, quando enfrentará o Red Bull Bragantino fora de casa, o Atlético vive uma situação inusitada na competição. Como o Galo não jogou neste meio da semana – partida contra Santos foi adiada – e só entrará em campo depois de todos os adversários, que jogam no fim de semana, podemos projetar dois cenários extremos até o duelo em Bragança Paulista pensando na tabela de classificação: um positivo e outro negativo.

Na melhor das hipóteses, o Atlético pode chegar na partida contra o Bragantino com os atuais sete pontos de diferença para o líder São Paulo, caso o Tricolor perca o clássico paulista contra o Santos, no Morumbi. Desta forma, o Galo verá a desvantagem ser mantida e com dois jogos a menos.

Assim, haverá a possibilidade de reduzir a distância para o Tricolor para quatro pontos. Para isso, o Galo precisará fazer a sua parte e vencer o Bragantino na segunda-feira. Depois, ainda com um jogo a menos, o Atlético terá a chance de tirar mais a diferença nas próximas três rodadas (Atlético-GO, Grêmio e Vasco) antes do duelo atrasado contra o Santos, no jogo da 28ª rodada, marcado para o dia 27 de janeiro, no Mineirão.

O Atlético já se deu bem após os jogos dessa quarta-feira (6), com as derrotas do líder São Paulo, justamente para o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, e do Flamengo (terceiro colocado) no clássico contra o Fluminense, no Maracanã.

Fonte: Itatiaia