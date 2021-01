Mazzuco pede ‘assertividade’ e diz: ‘Cruzeiro tem obrigação do acesso à Série A’ em 2021

O novo diretor de futebol do clube foi apresentado nesta sexta-feira

O Cruzeiro apostou em mudanças no departamento de futebol do clube para se reorganizar pensando na temporada 2021 e retornar à elite do futebol nacional. O nome escolhido para chefiar a pasta mais importante do clube foi André Mazzuco, apresentado oficialmente como diretor de futebol do clube na manhã desta sexta-feira. Deivid passou a ser diretor técnico.

Em meio as dificuldades financeiras, agravadas com a realidade de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro (o Cruzeiro é o 13º colocado), o diretor pediu criatividade para buscar receitas e assertividade nas contratações.

“A gente ainda tem uma situação matemática a ser resolvida. É difícil jogar a toalha, no futebol tudo pode acontecer. Mas, naturalmente, a gente sabe que é uma situação difícil de momento. Temos que trabalhar com os dois cenários, de um planejamento pós-Série B iniciada em 2020, com um planejamento já pensando, de novo, nessa briga pelo acesso”, disse.

“Precisamos buscar soluções, ser criativos, ser eficientes e mais assertivos na busca de remodelação da equipe, mas, mais do que isso, manter o equilíbrio do ambiente, os processos funcionando, o clube organizado, para que as coisas, no dia a dia, se tornem bem desenvolvidas para, no final, a gente possa buscar o resultado que é o foco da temporada”, avaliou.

De acordo com Mazzuco, o Cruzeiro tem “obrigação do acesso à Série A” em 2021. “Temos que entender nossas limitações e ser o mais eficiente possível neste cenário. Obviamente, não podemos só contar com aquilo que temos dificuldades. Temos que ser criativos, buscar receitas, criar mais soluções para esse momento. O Cruzeiro tem essa obrigação do acesso à Série A, a gente entende isso pelo tamanho do clube. A gente precisa buscar soluções que permitam essa possibilidade mais próxima”, ressaltou.

Para o diretor, “o Cruzeiro de 2021 vai ser um clube que precisa receber pessoas vencedoras, precisa ter atletas que queiram vencer, profissionais que queiram vencer, e que estejam cientes dos problemas do clube. As coisas vão ser feitas em paralelo. Ao mesmo tempo que vamos buscar soluções, temos essa nossa obrigação e desejo de conquistar e vencer. Acho que isso tem que ser o foco desde o primeiro momento”, alegou.

Chegada ao Cruzeiro

“Primeiro deixar o meu agradecimento ao presidente Sérgio pelo convite. É uma honra, um prazer imenso estar no Cruzeiro, um clube gigante, de quase 10 milhões de torcedores. Vir para um clube com uma responsabilidade de liderar o departamento de futebol, é um desafio para qualquer um, mas ao mesmo tempo é um privilégio do mesmo tamanho. Fico feliz por esse momento”, disse.

Fonte: Itatiaia