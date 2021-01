Operação Natalina da PM resultou em 585 prisões e 21 armas foram apreendidas

Durante o período natalino, quando o fluxo de pessoas e veículos aumenta principalmente nas areas comerciais, a Polícia Militar, por meio do 25º BPM, em Sete Lagoas/MG, realiza todos os anos uma operação policial, com a finalidade de prevenir a prática de crimes.

Dessa forma, no ano de 2020 foi obtido um excelente resultado, o que propiciou um ambiente mais seguro para toda população de Sete Lagoas e região.

Cabe destacar, inclusive, o apoio do Comando de Aviação do Estado na Operação Natalina em Sete Lagoas, por meio dos Helicópteros da PMMG que faziam sobrevoos na região, aumentando a ostensividade do patrulhamento e a sensação de segurança.

Agência Local de Comunicação Organizacional- 25º BPM