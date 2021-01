Tempestade: Bombeiros atendem ocorrências de alagamento e quedas de árvores. Equipes da prefeitura nas ruas

A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta para Sete Lagoas e região. A previsão é de chuvas intensas e raios rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h até 8h de sexta-feira (8). A temperatura ficará em torno dos 21ºC.

As fortes chuvas que atingem Sete Lagoas nas últimas horas, deixa ruas alagadas e quedas de árvores, até o momento.

Segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, até o momento foram registradas quatro ocorrências, sendo três por alagamento e um corte de árvore.

De acordo com a assessoria, nesta sexta-feira (8), será feito um balanço das ocorrências registradas, durante o período da tempestade que atingiu Sete Lagoas na noite desta quinta-feira. (7).

O transporte coletivo também enfrentou problemas e precisou colocar veículos a mais em algumas linhas, já que a chuva mais intensa ocorreu no período de retorno de trabalhadores para casa. Geralda, do bairro Interlagos acionou o Portal Sete, para solicitar apoio junto à Turi e foi atendida.

Luciene Chaves, Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que, equipes da secretaria já estão nas ruas juntamente com a Guarda Civil Municipal, para levantamento dos estragos provocados pelas chuvas, além das providências emergenciais a serem tomadas em cada caso.

Com relação a desabrigados, Luciene Chaves disse, que até o momento nenhuma situação foi confirmada oficialmente.

A situação provocou também, a interrupção de energia elétrica em algumas regiões da cidade e a Cemig foi acionada.

Recomendações

– Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

– Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

– Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

– Atenção especial em áreas de encostas e morros.

– Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil/ Guarda Municipal Sete Lagoas(153)

– Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil Sete Lagoas(153).

– Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.