Palmeira impediu queda de veículo em córrego na Renato Azeredo, em Sete Lagoas

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, 7, na avenida Renato Azeredo, na região central de Sete Lagoas.

Segundo informações da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, envolveu um veículo pálio que era ocupado por uma motorista e um bebê, tendo o veículo colidido com o para- choque de um caminhão, vindo a perder a direção do veículo e batendo em uma Palmeira.

De acordo com os Bombeiros, o veículo só não caiu no córrego, devido ao coqueiro. Duas guarnições do Corpo de Bombeiros, para retirar as vítimas que fez o desencarceramento das vítimas, que foram encaminhadas consciente pelo SAMU para o hospital, inicialmente com lesões leves.

Redação com informações do Corpo de Bombeiros