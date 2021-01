Em operação conjunta suspeitos são presos por porte ilegal de arma, em Capim Branco

Na quarta-feira (06), em cumprimento a mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil, lograram êxito em localizar, em uma residência no bairro Jardim do Planalto em Capim Branco, uma arma de fabricação caseira tipo espingarda e uma munição calibre 12, um simulacro de arma de fogo e um cartucho deflagrado calibre 28.

Dois homens foram presos em flagrante delito. Um deles guardava a arma em sua casa a pedido do outro, que admitiu ter comprado a espingarda na internet.

Os autores, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil.

Agência Regional de Comunicação Organizacional- 19ª RPM