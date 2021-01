Revelação cruzeirense, Dudu saiu logo após ser campeão mineiro de 2011

Meia começou a ser usado no time principal por Adilson Batista, em 2009

Uma das grandes revelações do Cruzeiro neste século, o meia-atacante Dudu chegou a viver, mesmo que por pouco tempo, a rivalidade com o Atlético. Ele começou a ser usado no time principal por Adilson Batista, em 2009, perdeu espaço em 2010, virou realidade em 2011 mas logo foi vendido ao Dínamo Kiev, da Ucrânia, por 5 milhões de euros, atualmente cerca de R$ 32 milhões, mas na época menos de R$ 12 milhões.

Ele participou da única decisão do título mineiro entre os dos rivais no interior, em 2011. Com Mineirão e Independência fechados para reforma, por causa das Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014), as partidas finais do Estadual foram na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

E o Cruzeiro, que tinha o então Dudu como um dos reservas de Thiago Ribeiro e Wallyson, foi o campeão.

Fonte: Itatiaia