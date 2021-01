PM prende quatro suspeitos de tráfico de drogas, através de denúncias

Na quarta-feira (06), após receber denúncias de que no bairro Santo Antônio em Pedro Leopoldo 4 jovens estariam traficando drogas, os policiais militares foram até o local e realizaram a abordagem dos suspeitos que estavam no local. Com os jovens, foram encontrados R$194,00 reais em espécie e 4 celulares, e próximo a eles foram encontradas 30 pedras de crack.

Os quatro suspeitos foram presos pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados, juntamente com o material apreendido, a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Regional de Comunicação Organizacional- 19ª RPM