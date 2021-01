Ministro da Saúde diz que Brasil tem seringas suficientes para iniciar vacinação em janeiro

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na noite desta quarta-feira (6), em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, que o país tem seringas e agulhas o bastante começar neste mês a vacinação contra a covid-19.

Segundo ele, há cerca de 60 milhões desses insumos em estados e municípios. “Um número suficiente para iniciar a vacinação em janeiro”, disse. Ele informou que há uma garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro e que 30 milhões foram requisitadas à Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos (Abimo).

Em relação ao imunizante, o ministro explicou que há 364 milhões de doses asseguradas para este ano, sendo 254 milhões pela Astrazeneca/Fiocruz e 100 milhões pela Sinovac/Butatan. “Asseguro que todos os estados e municípios receberão a vacina de forma simultânea, igualitária e proporcional à sua população”, ressaltou.

Conforme o chefe da pasta, há negociações para compra de vacinas dos laboratórios Gamaleya (Rússia), Bharat Biotech (Índia), Moderna (Estados Unidos), Janssen (Estados Unidos) e Pfizer (Estados Unidos). “Quanto à Pfizer, o Ministério da Saúde está trabalhando com representantes da empresa para resolver imposições que não encontram amparo na legislação brasileira.”

“O Brasil é o único país da América Latina que tem três laboratórios produzindo vacinas, ou seja, seremos também exportadores de vacina para a nossa região muito em breve”, enfatizou o ministro.

Solidariedade

No início do pronunciamento, Pazuello disse que, em nome do presidente Jair Bolsonaro e de todo o governo federal, se solidariza com as famílias de vítimas da covid-19 e agradece aos profissionais de saúde que têm atuado no combate à doença.

Fonte: Itatiaia