Galo terá empresa grega de apostas esportivas como novo patrocinador máster

Betano assumirá o lugar do banco bmg na parte mais nobre da camisa alvinegra

O Atlético terá um novo patrocinador máster para a temporada 2021. Trata-se da empresa grega Betano, que é do segmento de apostas esportivas na internet. A informação foi divulgada inicialmente perfil Atleticonews5 no Twitter e confirmada pela Itatiaia.

A reportagem avançou nas informações e apurou que o contrato com o Galo será fechado em euros. Os valores não foram informados.

Apesar da chegada da nova empresa, a marca do banco bmg continuará sendo estampada no uniforme atleticano, mas será remanejada para as costas no lugar da Auto Truck, que também mudará de lugar na camisa.

Conforme apurou a Itatiaia, a marca da Auto Truck será deslocada para a barra inferior frontal da camisa, mas também estará presente também no calção.

Sobre a empresa e clubes patrocinados

A Betano começou a operar em 2013 com apostas online na Grécia. Atualmente, está presente em sete países e conta com mais de 700 funcionários e 300 mil usuários cadastrados no site.