Sete-lagoano é um dos primeiros brasileiros a tomar vacina contra a Covid-19: “Está sendo uma honra”

O sete-lagoano Glauber Marques foi um dos primeiros brasileiros a tomar a vacina contra a COVID-19, na Irlanda. Ele foi imunizado nesta quarta-feira (06) e contou com exclusividade para o SeteLagoas.com.br como vem sendo a experiência de vivenciar a pandemia no país.

Em entrevista, Glauber conta que é engenheiro e trabalha no Hospital Regional de Limerick e faz parte da linha de frente no combate contra a doença, sendo responsável pela reinicialização dos equipamentos utilizados após troca ou alta de pacientes. Ele disse que, desde o início da pandemia, o governo dá um suporte intensivo para a população, que vive a terceira fase de Lockdown e recebe auxílio de 350€ (cerca de R$2290,00) semanais, seja o cidadão trabalhador, estudante ou desempregado no país.

Além disso, ele conta, ainda, que não sofreu nenhum efeito colateral ou alérgico da vacina e que se sente honrado por fazer parte da parcela da população que já está sendo imunizada contra esta doença, a qual já fez 1.875.320 vítimas no mundo.

Leia na íntegra o depoimento enviado por áudio de Glauber:

“Com relação a experiência da pandemia aqui na Irlanda, ela está sendo muito bem controlada pelo governo irlandês. Desde quando estourou o corona aqui na Europa, eles já começaram a tomar ação de estar fechando as coisas, fazendo Lockdown.

O primeiro Lockdown que teve foi em março, se eu não me engano, depois disso eles abriram uma época, acho que foi no verão que eles abriram e nesse tempo que eles abriram no verão o número de casos começou a aumentar novamente. Daí eles preferiram fechar tudo novamente, fazer um segundo Lockdown. Agora no final do ano eles abriram novamente, acho que mais por pressão da população que queria fazer compra pra final de ano, só que os números agora na última semana de dezembro aumentaram bastante, deu um salto gigante no número de casos aqui na Irlanda. Daí eles fecharam novamente, vamos para o terceiro Lockdown agora, começou no dia 31 de dezembro e está tudo fechado novamente e os números estão bem altos com o comparados com o começo da pandemia.

Mas o governo está dando todo o suporte, os serviços que tiveram que fechar, as áreas que tiveram que fechar, que não são essenciais, o governo está ajudando o pessoal, está dando auxílio para cada pessoa que perdeu emprego ou está de lay off. O governo está ajudando com 350 por semana, o que é uma ajuda bem boa e essa ajuda, ela estende para estudante, para todo mundo, não é só para quem é residente aqui da Irlanda, mas para o pessoal em geral que estava trabalhando, eles estão dando essa ajuda.

Eu trabalho no Hospital Regional aqui de Limerick, faço parte da linha de frente aqui do hospital. Meu serviço em si, eu não tenho contato direto com o paciente, mas assim que o paciente muda de área no hospital ou ele vai para casa, meu serviço é no geral fazer a reinicialização dos equipamentos do quarto, que foi utilizado no quarto, esse é meu serviço aqui.

Com relação a vacina, ela começou na semana passada, na quarta-feira passada e ela está sendo administrada por etapas. Essa primeira etapa, são para as pessoas que vivem em asilos e trabalham em asilos e pessoas que trabalham na linha de frente no hospital. Eu tomei a vacina hoje, graças a Deus não tive nenhum efeito colateral, não tive nada, está sendo bem tranquilo. Para mim, para te falar a verdade está sendo bem uma honra poder está tomando essa vacina agora comparado com a realidade do Brasil, que a gente nem sabe quando essa vacina vai chegar aí no Brasil, mas eu estou bem feliz por poder ter tido a oportunidade de está sendo um dos primeiros de estar tomando a vacina.

Eu espero que toda a população brasileira possa em breve estar tomando essa vacina e a vida de todo mundo possa estar voltando ao normal.”

Por Setelagoas.com.br