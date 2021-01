Olá!

Graças a Deus estamos de volta, eu daqui e você daí com a nossa Conversa Afiada.

Como já antecipei numa de nossas últimas matérias de Dezembro, aconselhei ao leitor (a) que fizesse um planejamento das suas despesas com as festividades, viagens e presentes no final de ano, não se esquecendo de que Janeiro chegaria com “contas a pagar”.

Digo às vezes aqui nesse mesmo espaço que: “Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia”, e repito isso porque muitos sabem que entra ano e sai ano e grande maioria das pessoas já iniciam o ano com dívidas.

Lembro apenas que estamos vivendo um inicio de ano atípico por todos os problemas que a Pandemia do COVID-19 trouxe para o mundo.

E continuarei com a minha promessa de não detalhar sobre o tema COVID-19 de maneira a evitar levar tema de sofrimento e angústia para meus leitores.

Lembrando que iniciamos o ano novo com Executivo e Legislativo escolhido por nós eleitores, e nossa responsabilidade é ainda maior de cobrar dos representantes as promessas feitas por eles (as) durante as Campanhas Eleitorais.

Se para alguns candidatos a reeleição não aconteceu, basta recorrer aos seus eleitores e cobrar a infidelidade ou a fidelidade deles.

Para os que foram reeleitos, estejam certos que os eleitores não tiveram tanta confiança como em anos anteriores com o número de votos antes mostrados.

Aos novatos (as) seus eleitores certamente irão acompanhar os trabalhos.

O Brasil está mudando, e a consciência do povo em se valorizar é clara e nítida.

Você leitor (a) deve ter observado que no título da nossa matéria fui claro: “Na ponta da caneta”.

Quero dizer que o povo estará anotando tudo que lhe é de direito.

Aliás, “dê a César o que é de César”, e nesse mês de Janeiro inicia-se o pagamento das Taxas do Detran.

O IPVA cobrado pelo Governo do Estado, cujo artigo 158, Inciso III da Constituição Federal do Brasil determina que 50% do Imposto arrecadado devem ser revertidos para as Prefeituras dos Municípios onde os veículos são registrados.

Como bom cidadão (a) contribua com o Município.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha