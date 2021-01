Rede de Ensino Promove distribui bolsas de até 90%

Do colégio à faculdade: a melhor oportunidade está aqui!

O ano mal começou e a Rede de Ensino Promove já tem uma super oportunidade para você, leitor do site portalsete.com.br. Tanto o Colégio Promove quanto a Faculdade Promove realizarão processos de seleção com distribuição de bolsas de estudo, que podem chegar a até 90%. São diversas modalidades de curso, do ensino fundamental II ao ensino superior.

Ao longo dos anos, a Rede de Ensino Promove tem consolidado o seu moderno projeto pedagógico, que capacita os alunos para atuarem de forma consistente e empreendedora no mercado de trabalho. Através de aulas dinâmicas, com temas atuais e relevantes, os alunos são preparados para a vida, dotando-os de valores, atitudes, competências e habilidades exigidas para o sucesso profissional.

Processos Seletivos

Para você que busca uma escola conceituada, com professores capacitados e excelente infraestrutura para o seu filho(a), o Colégio Promove é a melhor escolha. As matrículas para o ano de 2021 estão abertas e com a oportunidade de ingresso com bolsas de estudo de até 60% além de pagar 50% no valor da matrícula. Para participar, o responsável deverá preencher um formulário de inscrição disponível no site institucional e, após análise do questionário socioeconômico, receberá a bolsa compatível. Não há pagamento de taxa de inscrição.

Já para aqueles que buscam entrar no ensino superior no primeiro semestre desse ano, a Faculdade Promove possui diversas opções de cursos de graduação, EAD e presencial, em variadas áreas do conhecimento e valores que cabem no bolso. Para os cursos superiores, há três processos seletivos no momento:

– Vestibular Presencial: acontecerá no dia 30 de janeiro de 2021, às 09h, na Unidade Sede. Nele serão distribuídas bolsas de 40% a 90% de desconto de acordo com a classificação na seletiva.

– Vestibular On-line: o candidato poderá fazer a prova de casa, no dia e horário que achar mais adequado. Nesse processo serão distribuídas bolsas de 50% de desconto para todos os aprovados.

– Nota do Enem: o candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio nos últimos 5 anos (2015 a 2019) poderá apresentar sua nota para ingressar, com bolsas de 30% a 90% de desconto, de acordo com a nota média alcançada no exame.



Inscrições e Informações

Tanto para o Colégio Promove quanto para a Faculdade Promove as inscrições podem ser realizadas no site institucional www.promovesetelagoas.com.br.

Informações podem ser obtidas pelos contatos: