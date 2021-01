Servidores e pensionistas que não receberam 13º integral terão mais tempo para quitar IPVA em Minas

O desconto de 3% para pagamento em cota única está mantido

A medida se aplica aos servidores públicos militares ou civis, ativos ou inativos, da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo, pensionistas especiais, pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) ou do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM).

De acordo com o decreto, o veículo deverá estar registrado no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) em nome do servidor ou pensionista, com o mesmo número de CPF. A nova data de vencimento será alterada automaticamente junto aos bancos de dados das instituições financeiras aptas a receberem o imposto.

O desconto de 3% para pagamento em cota única está mantido, desde que o pagamento seja efetuado até a data limite. Caso o servidor ou pensionista já tenha quitado alguma parcela do imposto, as parcelas que estiverem por vencer poderão ser pagas até 31 de março, sem ônus.

Para os demais proprietários de veículos de Minas, a escala de vencimentos do IPVA 2021 começa no dia 18 de janeiro e termina em 24 de março (veja o calendário no final da matéria).

O pagamento já pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos bancos Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Santander e SICOOB, bastando informar o número do Renavam do veículo. O Banco do Brasil e o Itaú aceitam o pagamento apenas de correntistas.

Fonte: Itaiaia