20 carros que serão lançados no Brasil em 2021

Mercado brasileiro terá ‘avalanche de SUVs’, com a estreia de modelos como Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos

Mesmo com o mercado duramente afetado pelas consequências da pandemia, 2020 teve lançamentos “de peso” ao longo do ano, como as novas gerações de Fiat Strada, Chevrolet Tracker, Nissan Versa e Peugeot 208, além da estreia de Volkswagen Nivus e Caoa Chery Tiggo 8, entre outros. Para o próximo ano, a expectativa é de ainda mais novidades. Nesta lista, elencamos os 20 principais carros que serão lançados em 2021.

Em 2021, o foco das fabricantes será, mais uma vez, o segmento de SUVs. Dos 20 principais carros que serão lançados no Brasil, mais da metade pertence ao segmento de utilitários esportivos. Entre os mais aguardados, estão os inéditos Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos, além das reestilizações de Jeep Compass e Nissan Kicks. A lista dos principais lançamentos de 2021 compreende ainda importantes mudanças em competidores dos segmentos de picapes, hatches e esportivos, além da chegada de um novo elétrico.

Como tradicionalmente fazemos, dividimos os carros que serão lançados em quatro diferentes categorias: modelo inédito, nova geração, reestilização e nova versão. Além disso, também apontamos o período do ano previsto para a estreia e os preços estimados de cada um deles. Confira:

Toyota Corolla Cross

Considerado um dos principais lançamentos de 2021 no Brasil, o Corolla Cross irá marcar a estreia de um competidor nacional da Toyota no mesmo segmento do Jeep Compass. O SUV médio é feito na mesma base do sedã Corolla, a TNGA-C. O utilitário esportivo possui 4.460 mm de comprimento, 1.825 mm de largura, 1.620 mm de altura e 2.640 mm de distância entre eixos. Para efeito de comparação, o Corolla (sedã) possui, na ordem: 4.630/1.780/1.455/2.700 mm. Já registrado no Brasil, o novo modelo irá estrear no primeiro trimestre de 2021, com a mesma mecânica do sedã: 2.0 flex de 177 cv e 1.8 híbrido flex de 122 cv. Preços ficarão entre R$ 140 mil e R$ 190 mil.

Fonte: revistacarro.com.br