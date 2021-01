Cruzeiro contrata novo diretor de futebol e volta Deivid ao cargo anterior

André Mazzuco tem passagens por Vasco, Coritiba, Paysandu, Paraná e Red Bull

O Cruzeiro anunciou na tarde desta terça-feira (5) a contratação de André Mazzuco como novo diretor de futebol do clube. O trabalho mais recente dele foi no Vasco, de onde foi demitido no dia 29 de dezembro, junto com o técnico Ricardo Sá Pinto. Deivid, que ocupava o cargo na Raposa, volta a ser diretor técnico, função já exercida por ele antes.

Em entrevista ao site oficial do Cruzeiro, o novo dirigente celeste comemorou a oportunidade. “Venho para um gigante. É um grande privilégio poder estar em um clube como o Cruzeiro, com nove milhões de torcedores apaixonados, uma estrutura fantástica, com condições de trabalho vantajosas para todo profissional do futebol. Vejo que o grande desafio do Cruzeiro é, além de se reorganizar através da gestão profissional que já vem sendo feita pelo presidente Sérgio e toda a equipe, voltar a vencer, retomar as conquistas, algo extremamente fundamental e condizente com a história. Isso me motiva bastante”, disse ele, que deve chegar a Belo Horizonte nesta quinta-feira (27).

“Ao mesmo tempo em que chego para colaborar na organização dos processos e na busca de equilíbrio para esse momento do clube, também chego para buscar conquistas, que é o espírito do cruzeirense e do Cruzeiro, um time muito vencedor que tem na nação azul sua grande força. Vamos fazer isso passo a passo e reconquistar nosso espaço”, completou Mazzuco.

Mazucco tem 42 anos, é natural de Curitiba e iniciou a carreira como gerente nas categorias de base do Coritiba, onde ficou de 2008 a 2013. De acordo com o Cruzeiro, o profissional foi superintendente de futebol profissional do Coxa em 2014 e 2015 e acumula passagens por Red Bull Brasil, Paysandu, Paraná e Vasco, além de ter prestado consultoria ao Austin Bold, dos Estados Unidos, em 2018.