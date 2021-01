Cruzeiro: futuro de Orejuela é incerto após negociação com o Grêmio melar

A permanência do lateral no tricolor-gaúcho estava encaminhada, mas o negócio foi desfeito na última hora

O Cruzeiro analisa o futuro de Orejuela. O lateral-direito, emprestado ao Grêmio em 2020, estava com permanência no Rio Grande do Sul encaminhada, contudo a negociação melou próximo de ser finalizada. A informação foi revelada pelo presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, que tinha vontade de exercer a compra do atleta e culpou o clube celeste por “alterar completamente as cláusulas”.

“Dia 11 de dezembro nós recebemos a comunicação do Cruzeiro dando confirmação de toda negociação. Acertamos o salário do jogador, renovação de seu contrato, que no primeiro momento teve prorrogação de dois meses para o Cruzeiro acertar sua situação com clube europeu que detém 50% dos direitos econômicos do jogador. Mas no dia 31 fomos surpreendidos como a situação que alterava completamente as cláusulas da nossa negociação. Por conta disso achamos uma situação bastante desconfortável depois de termos acertado e me pareceu intransponível. Por consequência disso, o negócio foi desfeito por iniciativa do Cruzeiro. Eu lamento muito, gostávamos muito desse jogador”, disse em entrevista para a RBS TV.

Oficialmente, o Cruzeiro não se pronunciou. Um novo negócio com o próprio Grêmio pode acontecer. Também há possibilidade de negociar o atleta com outro clube. Orejuela trata de uma lesão muscular na coxa esquerda. Com o fim do empréstimo ao Grêmio, ele teve o contrato com a Raposa reativado.

Com o dinheiro da venda de Orejuela, o Cruzeiro esperava acertar as pendências financeiras que possui com o elenco, com salários atrasados.

Por Itatiaia