Suspeito de tráfico de drogras é preso em Pousada no Centro de Sete Lagpas

Na segunda-feira, 4, policiais militares de Sete Lagoas receberam informações de que em uma pousada localizada na rua Antônio Olinto, Centro, estava ocorrendo constante tráfico de drogas.

Em cima da cama do quarto ocupado por P.B.F, 23 anos, morador do bairro Itapuã, os militares localizaram uma porção de maconha. Dentro do guarda-roupas, escondida no meio das roupas foi localizada uma sacola contendo 81 buchas de maconha. O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia, junto com a droga apreendida.

Agência Local de Comunicação- 25º BPM