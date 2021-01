Após reunião com comerciantes, academias poderão funcionar até quinta: decisão pode sair ainda hoje

Após manifestação realizada nesta segunda-feira (4) em frente à Prefeitura de Sete Lagoas, onde comerciantes e proprietários de academia – principalmente – foram em busca de alternativas ao novo decreto que limita ou veta o funcionamento de alguns segmentos comerciais, comissão foi recebida na prefeitura.

Algumas decisões, mesmo que verbalmente serão levadas ao prefeito Duílio de Castro ainda hoje. Conforme apurou a redação, academias poderão funcionar de forma intermitente – como os demais estabelecimentos comerciais, que se enquadrem na onda amarela do programa Minas Consciente – no caso terça, quarta e quinta-feira próximas.

Após esse período, no caso até sexta-feira (8), é esperado que o governo do Estado de Minas Gerais divulgue novas deliberações referentes ao programa de enfrentamento à Covid-19 aliada à retomada econômica.

Participou da reunião o primeiro escalão do prefeito Duílio de Castro, que por compromissos já agendados anteriormente não esteve presente. Novo decreto regulando as academias pode sair ainda nesta segunda-feira. Decisão importante, em relação aos bares e restaurantes, também pode sair.

Tudo vai depender das informações que serão repassadas ao prefeito do encontro de mais cedo. As informações foram passadas por comerciantes presentes na reunião.

Também foi ressaltada que a Prefeitura que Sete Lagoas integra o plano estadual e está atrelada ao Minas Consciente, do Governo de Minas. Vereadores, comerciantes, proprietários de academias, dentre outras classes que se fizeram representadas, estiveram no encontro.

Na saída, foi cobrado entre presentes maior empenho do deputado Douglas Melo, visto que o assunto é de abrangência estadual e o mesmo é o majoritário da ALMG na cidade.

Um encontro está marcado na Cidade Administrativa nesta terça-feira, às 9h, e Sete Lagoas estará presente através do prefeito Duílio de Castro com os coordenadores do Minas Consciente. Na última decisão do programa, sete regiões retornaram para as ondas amarela ou vermelha e apenas três se mantêm na verde.

As macrorregiões Centro (da qual Sete Lagoas faz parte), Centro-Sul, Norte e Oeste saíram da onda verde e retornam para a onda amarela. Além delas, as macrorregiões Sudeste, Sul e Vale do Aço permanecem na onda amarela.

Apenas as macrorregiões Noroeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul permanecem na onda verde. Na onda vermelha, a mais rígida do Minas Consciente, foram incluídas as macrorregiões Jequitinhonha, Leste do Sul e Nordeste, além da permanência da macrorregião Leste.

