Duílio de Castro e Pastor Alcides recebem visita do Deputado Federal, Marcelo Aro, em primeiro dia de mandato

O Prefeito Duílio de Castro e o Presidente da Câmara Municipal Pastor Alcides, receberam na manhã desta segunda-feira, primeiro dia de mandato, uma visita de cortesia do Deputado Federal por Minas Gerais, Marcelo Aro (PP)

O Prefeito recebeu o Deputado Federal logo no início da manhã na Prefeitura Municipal, juntamente com o Presidente do PP de Sete Lagoas, Tadeu Machado, e em reunião ficou acertado uma parceria entre Duílio e Marcelo Aro para busca de verbas para Sete Lagoas em Brasília. Aro deixou claro sua intenção de trabalhar por Sete Lagoas através de emendas parlamentares, resolução de problemas junto aos ministérios na Capital Federal e projetos no legislativo federal.

Logo após Marcelo Aro foi até a Câmara Municipal onde foi recebido por partidários. Estavam presente o vice-prefeito, Euro Andrade, o Presidente da Câmara, Pastor Alcides e também o ex-presidente, Cláudio Caramelo, juntamente com Tadeu Machado, presidente do partido na cidade.

Foto: SeteLagoas.com.br

O Deputado Marcelo falou de seu interesse em ajudar Sete Lagoas, até porque a base do PP do qual é o presidente da sigla no Estado de Minas Gerais, é muito forte aqui na cidade como mencionou. “Hoje o PP de Sete Lagoas está com uma base muito forte, pois tem o vice-prefeito, o presidente do legislativo e lideranças fortes, que merecem uma atenção especial de nossa parte. Iremos trabalhar em Brasília para trazer muita coisa para Sete Lagoas” pontuou Marcelo.

Para finalizar a visita o Deputado agradeceu a acolhida e prometeu voltar mais vezes e aproveitou a oportunidade para renovar seu compromisso com a cidade.

Por Sete Lagoas.com.br