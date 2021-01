Via 040 realiza mais de 1.400 atendimentos na operação especial de Final de Ano

Auxílio a panes mecânicas é a campeã dos chamados; Concessionária orienta sobre a necessidade de manutenção preventiva

Durante os dias em que vigorou a Operação Especial de Final de Ano (Natal e Réveillon), a Via 040 realizou 1.437 atendimentos na rodovia, uma média de 130 veículos sendo atendidos diariamente no trecho sob concessão. Para garantir a fluidez e a segurança dos mais de 1 milhão de veículos que cruzaram a BR-040, a Via 040 reforçou o número de equipes e de equipamentos.

O socorro a panes mecânicas foi o principal serviço prestado aos usuários, totalizando 917 chamados, cerca de 63% do total de atendimentos. Além do socorro mecânico, os 21 postos da Via 040 ao longo do trecho sob concessão prestaram, também, serviços nas seguintes situações:

– Auxílio para troca de pneu: 147 veículos;

– Afastamento e/ou recolhimento de animais: 120 ações

– Atendimento clínico pelas ambulâncias: 92 pessoas;

– Auxílio à pane secas (falta de combustível): 86 veículos;

– Auxílio à pane elétrica: 60 veículos;

– Orientação de segurança a andarilhos: 15 ações.

Manutenção preventiva

Para fazer uma viagem sem sustos com relação à parte mecânica, a Via 040 orienta para a necessidade de manutenção preventiva do veículo:

– Checar as condições e a calibragem dos pneus, substituindo-os em caso de necessidade;

– Verificar lanternas dianteiras e traseiras, além das setas;

– Encher o tanque e mapear os postos de serviço ao longo do trajeto;

– Abastecer os reservatórios de água e testar as palhetas do limpador;

– Verificar nível do óleo.

Condições de tráfego 24h

Os motoristas também podem acompanhar as condições de tráfego pelo Twitter (@via040) da concessionária e pelo site da Via 040.

Estrutura à disposição de motoristas e passageiros

– 18 painéis eletrônicos de mensagens informarão, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

– 21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

– 23 veículos de inspeção circularão pelo trecho sob concessão 24 horas por dia, com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações.

– 28 ambulâncias para resgate e socorro médico.

– 30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

– Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.

Por Via 040