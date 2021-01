Prefeitura adota nova metodologia do programa “Minas Consciente” e comércio continua aberto

Clubes, academias, shows e eventos são suspensos até nova deliberação do Estado na próxima quarta-feira.

A Prefeitura Municipal publicou neste sábado (2) no Diário Oficial do Município, novo Decreto, mas adota nova metodologia do programa “Minas Consciente” e comércio continua aberto. Nos bares, o consumo no local passa a ser proibido.

Dessa forma, para aplicação do método de intermitência, o município deve seguir as seguintes recomendações. No modelo de intermitência, só é permitida a flexibilização de atividades econômicas da onda subsequente. O município, que está na Onda Vermelha só pode liberar o funcionamento de atividades econômicas da Onda Amarela, sendo vendado setores presentes na Onda Verde. Da mesma forma, é permitido o município inserido na Onda Amarela realizar a intermitência, envolvendo atividades econômicas liberadas na Onda Verde.

Na Intermitência o comércio pode abrir 3 dias da onda subsequente, mas 4 dias devem ficar fechados.

O funcionamento dos templos religiosos continuam com as regras já previstas em decretos anteriores de funcionamento, com limitação de público, de acordo com a capacidade de cada um, distanciamento, celebrações com duração de 1 hora, com intervalos para higienização, além das normas sanitárias previstas.

O Decreto, dispõe sobre a reclassificação de fase do programa ” Minas Consciente” estabelecida para a macroregião central do Estado, conforme deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 de 30 de dezembro de 2020.

Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 de Minas Gerais nº 114, de 30 de dezembro de 2020, que “Altera o Anexo da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de maio de 2020, que aprova a reclassificação das fases de abertura das macrorregiões de saúde previstas no Plano Minas Consciente e dá outras providências”, na qual consta a regressão de fase da Macrorregião Central do Estado para a Onda Vermelha;

Considerando que o Programa Minas Consciente permitiu a adoção de modelo de intermitências das atividades econômicas em relação àquelas da onda subsequente, com a flexibilização de certas atividades econômicas por um período compensando-se com restrições de outras atividades;

Considerando que autorização de alternância entre flexibilização e restrição estabelece a possibilidade de três dias de flexibilização para quatro dias de restrição;

Fica suspenso o funcionamento dos segmentos de atividades econômicas previstas na Onda Verde – serviços não essenciais com maior risco, conforme classificação do Programa Minas Consciente, prevista no Anexo I deste Decreto, até decisão em contrário.

Fica autorizado o funcionamento de segmentos de atividades econômicas previstas na Onda Amarela – serviços não essenciais, observada a adoção de intermitências de atividades econômicas da Onda Vermelha em relação à Onda Amarela, conforme autorização do Programa Minas Consciente e de acordo com o previsto no Anexo I deste Decreto, até decisão em contrário.

Confira, o Decreto na íntegra:

https://www.setelagoas.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={CD0DBA7D-EB48-C1DE-CCBE-618CA54E1BAC}.pdf

