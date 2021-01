Prefeito Duílio de Castro e vice-prefeito Dr. Euro tomam posse em solenidade na Câmara Municipal

Prometendo manter a austeridade com as contas públicas e administrar a cidade com foco no desenvolvimento econômico, sobretudo o turismo, o prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Euro Andrade tomaram posse na manhã desta sexta-feira, 1º de janeiro, na Câmara Municipal de Sete Lagoas, juntamente com os 17 vereadores eleitos para o mandato 2021-2024.

Após a reunião que definiu a nova mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2021-2022, que terá Alcides Barros como presidente, o vice-prefeito eleito Dr. Euro Andrade lembrou de seus 16 anos seguidos de mandato como vereador e de sua carreira como pediatra, enalteceu as qualidades dos vereadores eleitos e falou da expectativa para o novo cargo. “É uma responsabilidade imensa, mas tenho certeza que venho para acrescentar. Temos a vantagem que Duílio, em um ano e meio, conseguiu colocar a Prefeitura em dia. Podemos começar a trabalhar já, sempre com bom senso. Tenho certeza que teremos um relacionamento maravilhoso com a nova câmara”, destacou.

Em seu discurso, o prefeito reeleito Duílio de Castro também lembrou de seu tempo enquanto vereador e deputado estadual, parabenizou a eleição da nova mesa diretora da Câmara, ressaltou as dificuldades de sua gestão – sobretudo em relação ao choque de gestão e à pandemia da Covid-19 -, dos percalços percorridos durante a campanha eleitoral e do reconhecimento da população pelo trabalho realizado em um ano e meio à frente da Prefeitura.

Duílio de Castro aproveitou a ocasião para antecipar as primeiras pautas a serem discutidas pela nova Câmara, por meio de projetos de lei a serem enviados pelo Executivo logo no início do ano. ” Já adianto que enviaremos a esta casa a nova planta genérica do IPTU, que é injusta com o cidadão, e uma proposta de anistia, que dará condições ao contribuinte de colocar seus impostos em dia. A eleição acabou e agora todos nós temos um só objetivo, que é administrar esta cidade, cada um em seu papel, legislativo e executivo, sempre respeitosamente”, afirmou o prefeito.

Concluindo sua fala, o prefeito agradeceu a população e prometeu continuar lutando pelo desenvolvimento da cidade. “Estamos hoje reassumindo nosso compromisso de trabalhar muito mais. A responsabilidade hoje é muito maior. Agradecemos aos mais de 60 mil votos recebidos, mas eu e Dr. Euro formamos uma dupla para trabalhar por todos os mais de 240 mil habitantes. Agradeço também a todo o funcionalismo público, peça fundamental em nossa administração. Desejo um feliz 2021 a todos, com esperança de dias melhores. Muito obrigado”, finalizou.

Na foto, Dr Euro Andrade (Vice-Prefeito), Pastor Alcides (Presidente da Câmara Municipa) e Duílio de Castro Prefeito)