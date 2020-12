Exclusivo: Prefeito Duílio de Castro aguarda Normativa do Estado que define atividades que funcionam na Onda Vermelha

Novo Decreto, depende ainda do Estado, sobre as atividades que poderão funcionar na Onda Vermelha.

Em entrevista exclusiva ao Bom dia Eldorado, com Leila Dias, nesta quinta-feira (31), o prefeito Duílio de Castro reforçou principalmente a importância do apoio da população no momento em que a cidade retornou para a Onda Vermelha no programa “Minas Conciente.”A Covid-19, voltou com mais força e com isto é importante que a população tenha consciência que mesmo com a estrutura disponível no caso de uma contaminação maior, não é Sete Lagoas, mas nenhuma cidade terá leitos e UTIs suficientes para tratar de todos os pacientes. Tínhamos 23 leitos de UTIs, somando todas as unidades de saúde, hoje temos 70 UTIs, sendo 57 credenciados pela Secretaria de Estado da Saúde , sendo os 13 restantes custeados pelo município. A nossa prioridade é a área de saúde para salvar vidas, é o mais importante neste momento em um trabalho de toda equipe da área de saúde, a quem agradeço muito”, afirmou

Com relação a um novo Decreto, após o retorno para a Onda Vermelha, Duílio de Castro explicou, que é importante ressaltar que a análise de dados vai para uma Central para avaliar os números de contaminações, ocupações de leitos sendo analisado toda quarta-feira a nível de Estado, através do Comitê.” Estamos aguardando as regras no que diz respeito as atividades, que poderão funcionar na Onda Vermelha. A normativa deve ser liberada ainda nesta quinta-feira (31), mas que passa a vigorar a partir do dia 2 de janeiro de 2021, através de Decreto Municipal que iremos publicar no Diário Oficial do Município, atendendo as determinações do programa Minas Consciente, através de decisão judicial ” explicou o prefeito.

Em sua mensagem de Ano Novo, o prefeito agradeceu a confiança da população no seu trabalho, ressaltando a recuperação financeira do município e as obras realizadas em diversas áreas. “Estamos encerrando com os compromissos em dia, obras em andamento e com muitas a serem concluídas e iniciadas no próximo ano. A nossa expectativa é entrar o novo ano, com muito trabalho e sabemos das dificuldades, que ainda teremos com a pandemia, aguardando com grande expectativa a chegada da vacina contra o coranavírus. Estamos mobilizados e prepadados para vacinar a população”, argumentou. Ele ainda completou. “Queria pedir novamente para que a população tome todos os cuidados neste final de ano principalmente evitando às aglomerações,uso de máscara e alcoól em gel e que todos façam a oração do Pai e Nosso, para que tenhamos principalmente saúde e um ano melhor para todos nós”, concluiu Duílio de Castro.

Da Redação