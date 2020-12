Bancos não abrem em 31 de dezembro, nem no feriado de 1º de janeiro

Nesta quinta e sexta-feira, as agências bancárias permanecem fechadas para atendimento ao público. A bolsa de valores também não terá operações no período. Veja o que funciona no feriado.

Os bancos do país não abrem nesta quinta-feira, 31 dezembro, véspera de Ano Novo, nem no feriado de 1º de janeiro, na sexta-feira. As agências não terão atendimento presencial ao público no período.