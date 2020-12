Bolsonaro define que salário mínimo terá aumento de R$ 55 em 2021, valendo R$ 1.100

O número é maior que o autorizado pelo Congresso, que foi de R$ 1.088

O presidente da República, Jair Bolsonaro informou nesta quarta-feira, nas redes sociais, que vai assinar na próxima terça (5), uma Medida Provisória estabelecendo o salário mínimo de R$ 1.100 a partir de 1º de janeiro.

O valor representa um aumento de 5,26% em relação ao piso atual, de R$ 1.045. O número também é maior que o autorizado pelo Congresso, que foi de R$ 1.088.

O salário mínimo é calculado com base do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), medido pelo IBGE. A previsão do mercado é que esse índice feche no ano próximo a 4,9%.

Ainda nas redes sociais, Bolsonaro lamentou a aprovação da legalização do aborto na Argentina. O presidente usou o Twitter e escreveu que no que depender dele, o aborto jamais será aprovado no Brasil.

