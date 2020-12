Homem é suspeito de usar fio de fone de ouvido para enforcar e matar namorada em MG

Suspeito, que foi preso no momento em que tentava deixar a cidade, confessou o crime para os militares

Um homem, de 26 anos, é suspeito de usar um fone de ouvido para enforcar e matar a própria namorada na cidade de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, no interior de Minas, nessa terça-feira (29). Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

Segundo informou a Polícia Militar (PM), a jovem, de 20 anos, se relacionava com o suspeito há cerca de um ano. Após uma crise de ciúmes, ele teria se irritado e enforcado a namorada até a morte.

Aos militares, o avô da vítima contou que saiu de casa cedo e ficou esperando a neta para trabalhar em uma pastelaria da família. Contudo, ainda de acordo com a PM, a jovem não apareceu.

Preocupado, o avô chegou em casa e encontrou a residência completamente fechada. Ao conseguir entrar no imóvel, ele identificou que o quarto da neta estava trancado.

O dono do imóvel acionou o Samu e os próprios socorristas arrombaram a porta do cômodo, mas encontraram a vítima na cama do quarto já sem vida.

O suspeito foi localizado e preso quando tentava fugir da cidade. O tenente Jarbas da Polícia Militar de Itaobim explica que a corporação recebeu uma denúncia de que a vítima tinha um namorado e começou a procurar por um possível suspeito a partir dessa informação. “A polícia iniciou uma busca por esse namorado e conseguiu localizá-lo às margens da BR-116. Ele tinha o propósito de viajar para a cidade de Medina”, explica o militar.