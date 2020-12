Feriado prolongado de ano novo requer atenção maior quanto ao distanciamento social

Os dados oficiais do Município apontam um aumento de 1,7% nas notificações de novos casos suspeitos de ontem para hoje. Sete Lagoas tem 1.224 pessoas em monitoramento, 1.940 com o acompanhamento concluído e 16.076 casos suspeitos descartados por exames.

Dois novos óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas, além de mais um óbito suspeito. Os dois óbitos confirmados ocorreram hoje pela manhã, um homem de 53 anos que estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças e uma mulher de 64 anos que estava internada no Municipal. Já o óbito suspeito, também ocorrido hoje, foi de um homem de 70 anos, no Nossa Senhora das Graças.

De ontem para hoje foram registrados 102 novos casos positivos, 50 mulheres e 52 homens, elevando o total de contaminados a 6.198 desde o início da pandemia. Entre eles, são 88 óbitos, 24 hospitalizados, 256 pessoas em isolamento domiciliar e 5.830 já curados, além de três óbitos suspeitos aguardando a confirmação por exames.

Hospitalizados

Ao todo, são 60 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 35 em enfermaria e 25 em UTI. Destes, 31 já testaram positivo para Covid, dos quais 24 são de Sete Lagoas, dois são de Cordisburgo, dois de Caetanópolis, e os demais de Abaeté, Cachoeira da Prata e Paraopeba. Três internados tiveram resultado negativo e 26 aguardam resultado de exame.

São 22 internações no Hospital Municipal (13 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 13 internações, sendo 11 em enfermaria, uma em UTI e uma em pediatria do SUS. Há ainda dez internações no Hospital da Unimed, seis delas em UTI, e 15 na UPA, cinco delas em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS e da rede particular na cidade hoje está em 55,5%.

Dos 25 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são 17 por pacientes de Sete Lagoas, dois são de Caetanópolis, dois de Paraopeba, dois de Cordisburgo, um de Abaeté e um de Capim Branco. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas está hoje em 45%.

Minas Consciente

O Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, definiu nesta quarta-feira, 30, que as regiões Oeste de Minas e Centro – da qual Sete Lagoas faz parte – voltem para a onda vermelha do Minas Consciente. Assim como as regiões Centro e Oeste, também estão nesta onda vermelha: Jequitinhonha, Leste, ​Leste do Sul, Nordeste, Vale do Aço, Sudeste e Centro-Sul.

A onda vermelha permite apenas o funcionamento de serviços como farmácias, supermercados, padarias, bancos, lanchonetes, lojas de conveniência, Bares e restaurantes (somente para delivery ou retirada no balcão), açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, serviços de ambulantes de alimentação, lavanderias, pet shop, vigilância e segurança privada, serviços de reparo e manutenção, lojas de informática e aparelhos de comunicação, hotéis, construção civil, comércio de veículos, peças e acessórios automotores.

Em decorrência do crescimento de casos de contaminação pela covid-19 no estado, o govenador Romeu Zema assinou decreto que prorroga por seis meses o Estado de Calamidade Pública, devendo durar até 30 de junho do próximo ano. As mudanças são válidas por uma semana. O Município aguarda a publicação da deliberação no Diário Oficial do Estado para atualizar os protocolos sanitários locais.

Conscientização

Em função do ponto facultativo no dia 31 e do feriado do dia 1º, o boletim epidemiológico retorna na segunda-feira, dia 4. Até lá, siga as recomendações das autoridades de saúde: use máscara ao sair de casa, higienize frequentemente as mãos, evite aglomerações e mantenha o distanciamento social. A pandemia ainda não acabou e é dever de todos se conscientizarem para evitar mais contaminações e mais restrições ao funcionamento do comércio na cidade.

“Sabemos que há um risco maior para as pessoas acima dos 60 anos, mas temos pacientes mais jovens morrendo também. Fazemos esse apelo para que a população tenha essa responsabilidade social para que possamos melhorar esta situação”, enfatizou a fiscal sanitária e nutricionista da Vigilância Sanitária de Sete Lagoas, Betânia Diniz, em entrevista a uma rádio da cidade nesta quarta-feira, 30. Durante a passagem de ano novo, mais do que nunca, proteja quem você ama. Desejamos a todos um 2021 com mais saúde! Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas