Médico ajuda ex-professor que lhe deu bolsa de estudos a se curar da Covid-19 em Goiânia

O professor de química, Marcos Araújo, que testou positivo para a Covid-19 recebeu a melhor forma de gratidão de um ex-aluno, agora médico, quando ele o ajudou a se curara da doença. Em 2010, o professor também ajudou o médico, com uma bolsa de estudos, quando ele ainda era estudante. O profissional de saúde, diz que salvar a vida do antigo professor foi uma forma de agradecê-lo pela oportunidade dada e também cumprir uma promessa, salvar vidas.

Morador de periferia, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, filho de um policial militar e de uma empregada doméstica, Wallace Pinheiro sabia que não seria fácil passar em uma faculdade pública. Assim, em 2010 começou a procurar colégios, pedindo ajuda para realizar o sonho de cursar medicina

Depois de muitas respostas negativas, ele encontrou apoio no cursinho do professor Marcos Araújo, que era dono. “Ele falou assim: ‘Meu grande sonho é ser médico, mas está difícil, porque eu venho de escola pública, eu tenho pouca base, mas eu tenho muita força de vontade’. Aí eu perguntei: ‘Wallace, para que você quer ser médico?’’. E ele respondeu uma coisa que eu me arrepio até hoje: ‘Para salvar vidas’.”, contou Marcos

Após longa rotina de estudos, acordando às 4h40 para pegar ônibus em Trindade e conseguir estar às 7h10 no cursinho, em Goiânia, Wallace foi aprovado em 2012 em seis vestibulares. Wallace e Marcos se encontraram pela última vez há três anos, na formatura do aluno.

Reencontro

O destino, no entanto, promoveu o reencontrou dos dois, mas em uma situação mais delicada. Marcos testou positivo para a Covid-19 em agosto. Nos dez primeiros dias, ele teve pequenos sintomas, mas depois começou a ter muita dificuldade para respirar. Foram 20 dias internado no Hospital de Campanha de Goiânia, com comprometimento de 80% dos pulmões.

E, numa coincidência da vida, ele passou a ser cuidado pelo ex-aluno. “No início, eu não acreditei que fosse o Wallace, eu acreditei que fosse um anjo. Um anjo na forma do Wallace. Como se Deus tivesse me mandado um anjo, e o anjo fosse aquele menino que eu tanto confiava”, disse.

O médico também se surpreendeu ao ver o antigo professor naquela situação: “Na hora eu nem pensei que poderia ser ele. A gente nunca pensa que o pior está acontecendo com alguém que a gente gosta”.”Eu parei e falei: ‘Deus, me ajuda. Me ajuda a salvar a vida do Marcos’. Era a grande chance que eu tinha de retribuir o que ele me deu”, contou o médico.

A presença de Wallace ajudou a tranquilizar o paciente durante a internação. “Ele conversou comigo e disse: ‘Você se lembra que falou que eu, como médico, iria salvar muitas vidas? Então, eu vim salvar a sua’. Aquilo, naquele momento, me encheu de esperança e eu pensei que ia vencer, não ia entregar os pontos”, relata o professor.

Marcos recebeu alta em outubro e já está em casa, recuperado e sem sequelas. “A lei do retorno vem mesmo. Eu jamais imaginaria que aquele menino, aquele garotinho, um dia pudesse ser responsável pela minha vida. A minha vida esteve na mão dele e, graças a Deus no céu e o Wallace aqui na terra, eles conseguiram manter a minha vida”, completou.

Com informações G1