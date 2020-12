E. M. Nádia Lúcia é destaque no Prêmio Gestão Escolar 2020 por ensino inclusivo

Os efeitos da pandemia no sistema educacional foram superados por um projeto que envolveu toda a comunidade escolar da Escola Municipal Nádia Lúcia Ferreira Alves, localizada no bairro Jardim Europa. Com uma iniciativa pioneira de inclusão digital, a unidade foi considerada padrão no Prêmio Gestão Escolar 2020 – PGE, quando foi a primeira classificada na 36ª Regional de Educação de Minas Gerais.

Cerca de oito mil escolas se inscreveram na edição 2020 do PGE. Foram 5.212 escolas estaduais e 2.773 escolas municipais, um recorde de inscritos, apesar da pandemia do novo coronavírus que suspendeu as aulas presenciais em todo o país. Na edição de 2017, foram 4.119 inscrições validadas, contra 3.657 da edição 2015 e 5.264 da edição 2013.

Neste ano, o prêmio reconheceu experiências que deram continuidade à aprendizagem dos estudantes durante o período da pandemia, valorizando a escola que trabalha em equipe. “Foi um trabalho intenso com forte poder de inclusão. Direção, pedagoga, professores, alunos e familiares foram envolvidos no projeto, que teve os objetivos alcançados. Temos muito orgulho dessa conquista”, comentou a diretora da escola, Janayna Gabriel Coelho.

O projeto “Educando e vencendo obstáculos em tempos de pandemia” envolveu todos os alunos em um sistema de aprendizagem on-line e a metodologia beneficiou até estudantes inseridos no Atendimento Educacional Especializada (AEE), que estão no grupo de alunos com necessidades especiais. “A princípio houve uma prévia pesquisa em relação ao número de alunos que tinham acesso à internet, para que de fato o objetivo fosse alcançado. Diante deste levantamento, foram criados os grupos de estudos de whatsApp, onde iniciamos o envio das atividades, além de ofertar as atividades impressas para os alunos que não possuem internet, e a todos os alunos que necessitam de um Atendimento Especializado”, explica Janayna Gabriel.

NOVA REALIDADE

Todos os profissionais envolvidos nesta nova metodologia de ensino enfrentaram um desafio sem precedentes. “Logo que fomos informadas das aulas em modo remoto, não tínhamos em mente como seria, como fazer e nem mesmo como iniciar as aulas e a maneira que as mesmas chegariam aos alunos. Passado todo esse processo, foram surgindo alternativas discutidas em reuniões, como pesquisas na comunidade escolar que apontassem qual o melhor caminho a seguir”, comentou Mônica Moreira Cassimiro, professora do 1º ano.

A tecnologia permitiu que cada aluno criasse seu tempo de estudo para garantir o apoio familiar no ensino remoto. “Aquelas famílias onde o responsável estava trabalhando no momento da aula, e não poderia acompanhar em tempo real, a atividade era executada com a criança e sempre apresentada quando estivesse pronta. O envio era quando possível para o grupo de WhatsApp”, esclarece Maria Regina, professora da Educação Infantil e Apoio Pedagógico.

A praticidade do projeto e a entrega dos profissionais da escola permitiu um ambiente totalmente favorável para toda a comunidade escolar. “Planejamos as aulas de forma coletiva, onde cada uma das três professoras participa dando a sua devida contribuição. No decorrer do mês, já estávamos realizando o revezamento das funções e eu me sentia mais segura em desenvolver minhas funções”, diz Carla Regina de Almeida, professora do 4º ano.

CONGRATULAÇÕES

A Escola Nádia Lúcia receberá congratulações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), por meio de proposta do deputado estadual Professor Irineu aprovada em reunião plenária. A manifestação foi pela indicação dos comitês locais como referência para o PGE 2020. “Essa é uma constatação de que as escolas não ficaram paradas, buscando soluções criativas para manter o processo de ensino e aprendizagem acontecendo mesmo de forma remota ou não presencial”, finaliza a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira.

Legenda: Rodrigo de Souza, equipe pedagógica, a diretora Janayna Gabriel e a secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte, Roselene Alves Teixeira.