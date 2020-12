América amplia acordo com lateral-esquerdo Sávio antes de pegar o Palmeiras

Jogador tinha contrato apenas até a próxima quinta-feira, 31 de dezembro

O América não quer saber de perder peças importantes no elenco nessa reta final de Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de encarar o Palmeiras, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, jogo que vale vaga na inédita final, o clube ampliou o acordo com o lateral-esquerdo Sávio até fevereiro.

Sávio vem se destacando na lateral esquerda do América e é um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Lisca. São 47 jogos do atleta, que tinha contrato apenas até 31 de dezembro.

Depois de eliminar a Ferroviária, a Ponte Preta e o Corinthians em fases anteriores, o América tenta fazer sua quarta vítima paulista na atual edição da Copa do Brasil. Também derrubou o Internacional nas quartas de final.

Jogando bem na competição mata-mata, a equipe também caminha a passos largos para o acesso à elite nacional. O vice-líder da Série B acredita que pode repetir o confronto da semana passada e segurar o Palmeiras no Independência. Vale ressaltar que em caso de novo empate a decisão se dará nos pênaltis.

O América não terá desfalques para o jogo desta quarta-feira. Todo o elenco testou negativo nos exames de covid-19, dando um alívio para o técnico Lisca.

Por Estadão Conteúdo