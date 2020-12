Guga analisa segunda temporada pelo Galo: ‘Evoluí muito em todos os aspectos

Lateral acrescentou que sob comando de Sampaoli ganhou muita experiência ao cumprir diferentes funções táticas

O lateral-direito Guga analisou a sua segunda temporada completada defendendo a camisa do Atlético. Em entrevista concedida à TV Galo nesta terça-feira, o defensor disse que evoluiu “muito em todos os aspectos” em relação à temporada de 2019, quando chegou ao clube.

“Acredito que evoluí muito em todos os aspectos. Ano passado foi minha primeira Série A, no segundo ano como profissional, então, acredito que da última temporada pra essa pude amadurecer muito, ainda mais na parte defensiva, minha maior evolução. Treinei muito pra isso e acredito que estou conseguindo boas respostas. É claro que ainda tem muito a crescer. Acredito que estou no caminho certo e, como falei, vou seguir trabalhando para sempre subir um degrau”, analisou.

Se Guga considera que evoluiu seu jogo na fase defensiva, boa parte dessa melhora pode ser creditada a Jorge Sampaoli. Mesmo com a chegada de Mariano, indicado pelo técnico argentino, o camisa 2 manteve-se como titular da equipe.

Guga valorizou a confiança do comandante e acrescentou que sob o comando dele tem realizado inúmeras funções táticas, inéditas e que dão “experiência” ao lateral

“Tenho feito funções que eu nunca tinha feito. Como terceiro zagueiro, volante, em algumas oportunidades joguei como ponta. É a variedade que me faz crescer ainda mais como jogador. Vou tendo experiências em posições que, quem sabe mais pra frente isso pode me ajudar muito. É claro que tenho uma certa dificuldade, por não ser minha função, mas eu treino muito durante as semanas”, disse o defensor.

Por Itatiaia