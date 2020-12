‘Vim tirar o Cruzeiro da Série C’, diz Felipão após empate que praticamente sepultou chance de acesso

Mais perto da zona do rebaixamento do que do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro praticamente sepultou a chance de acesso ao empatar sem gols com o Cuiabá, na noite dessa terça-feira (29), no Independência. Após a partida, o técnico Luiz Felipe Scolari disse que sua missão ao assumir o Cruzeiro foi tirar o time da zona do rebaixamento.

“O que eu vim para fazer, e vamos fazer, é tirar o Cruzeiro da Série C. O Cruzeiro tinha 13 pontos, era o 19º e estava há oito ou nove rodadas na zona de rebaixamento. Pronto. Não está. Ganhando três ou quatro pontos, ficará na B”, disse o treinador.

Felipão sempre adotou um discurso cauteloso sobre o acesso. Nem mesmo quando o time se aproximou do G4 e deu sinais que poderia se recuperar, o treinador falou em subir. Felipão sempre destacou que o Cruzeiro precisava atingir a pontuação que garantia a permanência na segunda divisão, o que ainda não ocorreu.

“Quando assumimos, fizemos os pontos necessários para sair da Série C. E não sai da Série C só com camisa, sai com jogadores. Não sai só com meninos, sai com jogadores mais rodados, e tudo isso temos que estudar para o ano que vem. E pronto”, disse.

Risco

O resultado desta terça-feira manteve o Cruzeiro na 11ª posição, com 41 pontos. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o time tem 0,87% de risco de cair para a Série C. Mas a Raposa completou o quarto jogo sem vencer na competição e pode ver os adversários da parte de baixo da tabela se aproximarem de novo. Dependendo do que fizerem as equipes que vêm atrás, a equipe celeste pode ficar a apenas três pontos do Z4 já ao fim desta rodada.

Com seis pontos a menos que a Raposa, o Náutico é a primeira equipe dentro do Z4, mas ainda não atuou nesta rodada, assim como o Figueirense, que também soma 35 pontos e está logo à frente, na 16ª colocação, fora da zona da degola. Em 15º, o Vitória tem 36 e também entrará em campo.

Por Itatiaia