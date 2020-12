Prefeitura fecha 2020 pagando salário de servidores antecipadamente pelo 10º mês seguido

A Prefeitura de Sete Lagoas paga nesta quarta-feira, 30, a folha salarial de todos os servidores municipais da administração direta, indireta e inativos referente ao mês de dezembro. Pelo décimo mês consecutivo, a administração municipal antecipa esta quitação como alternativa para fomentar a economia de Sete Lagoas e região neste período de pandemia.

A antecipação dos pagamentos foi iniciada no mês março, quando o risco de contaminação do coronavírus paralisou várias atividades econômicas do município. Até este momento, o pagamento era realizado sempre no 5º dia útil do mês posterior ao trabalhado, como preconiza a lei. “Desde o início da gestão sempre priorizamos o funcionalismo e o choque de gestão garantiu equilíbrio nas contas permitindo esta organização financeira e orçamentária”, comenta o prefeito Duílio de Castro.

Somente nos últimos 30 dias a Prefeitura de Sete Lagoas injetou mais de R$ 60 milhões na economia com o pagamento de três folhas salariais (novembro, 13º salário e dezembro). Manter o compromisso com os servidores está provocando impacto altamente positivo no comércio e demais atividades econômicas em 2020. “Vamos começar 2021 com uma perspectiva muito favorável. Vamos virar o ano sem dever nenhum centavo de folha salarial. Nos 18 meses de governo não houve atraso de pagamento e, pelo contrário, conseguimos antecipar a data de depósito nas contas dos servidores”, completa Duílio de Castro.

CALENDÁRIO FIXO

Em agosto, o prefeito divulgou um calendário fixo de pagamento, permitindo que o funcionalismo planejasse sua vida financeira e ainda sua programação de fim de ano. Naquele momento, foram reveladas as datas dos pagamentos dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e o 13º salário. Todos os depósitos foram garantidos antecipadamente.

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas