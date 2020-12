São 192.681 óbitos ao todo; país também confirmou mais 58.718 casos, totalizando 7.563.55

O Brasil registrava 192.681 mortes por covid-19 até as 17h desta 3ª feira (29.dez.2020), de acordo com o Ministério da Saúde. São 1.111 vítimas a mais que o registrado no dia anterior. O país também confirmou mais 58.718 casos no período, totalizando 7.563.551.

Os dados indicam que 6.647.538 pessoas estão recuperadas da doença, e 723.332 permanecem em acompanhamento.

Por Itatiaia