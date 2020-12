Sete Lagoas é 3ª com menos óbitos e 10ª com menos casos de Covid! Confira boletim desta desta terça (29)

Com um aumento de 1,8% nas notificações de novos casos suspeitos nas últimas 24 horas, a cidade tem hoje 1.131 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 15.879 desde o início da pandemia. O monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 1.907 suspeitos.

Foram registrados 122 novos casos positivos, 67 mulheres e 55 homens, o que eleva o número de contaminados a 6.096 desde o início da pandemia. Mais um óbito foi registrado em decorrência de complicações da Covid: um homem de 57 anos que estava internado UPA e faleceu no sábado, dia 26. Dois óbitos suspeitos também foram registrados, um no dia 25, uma mulher de 52 anos, e outro no dia 27, um homem de 51 anos, ambos na UPA. Assim, a cidade chega hoje a 86 óbitos, 22 hospitalizados, 206 pessoas em isolamento domiciliar e 5.782 curados.

O site covid.saude.gov.br foi atualizado ontem. Segundo a plataforma, Sete Lagoas está em terceiro lugar entre as cidades brasileiras entre 200 mil e 300 mil habitantes com menos óbitos por Covid, já considerando os óbitos desta semana, ainda não incluídos na plataforma. Em relação aos casos, Sete Lagoas passa agora a figurar na décima posição nesta faixa populacional com menos contaminações confirmadas.

Hospitalizados

Ao todo são 58 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 30 em enfermaria e 28 em UTI. Desse total, 32 testaram positivo para Covid, quatro testaram negativo e 22 aguardam resultado de exames. Dos 32 pacientes positivos internados, 22 são de Sete Lagoas, os municípíos de Caetanópolis, Pirapama, Cordisburgo e Paraopeba têm dois internados cada e Abaeté e Cachoeira da Prata têm um cada.

Hoje são 21 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 13 em UTI), 16 internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo 11 em enfermaria, quatro em UTI e uma criança em pediatria do SUS. Há ainda oito pacientes internados no Hospital da Unimed (sendo sete em UTI) e 13 na UPA (quatro deles em UTI). A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é de 62,2%.

Dos 28 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são 18 de Sete Lagoas. Santana de Pirapama, Caetanópolis, Paraopeba e Cordisburgo têm dois pacientes cada e Abaeté e Capim Branco têm um paciente cada. A taxa de ocupação de leitos do SUS exclusivos para pacientes com Covid, incluindo os 15 leitos reativados esta semana, se mantém como ontem, em 42,5%.

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas reitera a importância de se manter as recomendações das autoridades de saúde: usar máscara ao sair de casa, higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. A pandemia ainda não acabou e é dever de todos se conscientizarem para evitar mais contaminações e mais restrições ao funcionamento do comércio na cidade. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas