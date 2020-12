Defesa Civil/Guarda Municipal de Sete Lagoas recebe homenagem da Defesa Civil de Contagem

Durante as comemorações dos seus 40 anos, a Defesa Civil de Contagem prestou homenagem à Defesa Civil/Guarda Municipal de Sete Lagoas. O agraciamento teve como justificativa a parceria entre as cidades em propostas, que podem salvar vidas em situações de emergência.

A Defesa Civil/Guarda Municipal de Sete Lagoas, passa por um completo processo de reestruturação desde o início do atual governo municipal. Planejamento, treinamento e aquisição de equipamentos fazem parte deste processo que ainda tem a parceria com a Defesa Civil de Contagem como outro pilar. “É uma parceria frequente em capacitação, treinamento em situação de risco e até disponibilização de material. A Defesa Civil de Contagem é uma referência em Minas Gerais e oferece excelentes oportunidades em todos os níveis”, explica o coordenador da Defesa Civil de Sete Lagoas e comandante da Guarda Municipal, Sérgio Andrade.

Um exemplo importante da parceria entre os órgãos foi o exercício simulado em pontos de alagamento realizado em Sete Lagoas no dia 28 de novembro. A atividade reuniu secretarias municipais, Corpo de Bombeiros, Samu, Guarda Municipal e Defesa Civil de Contagem.

“Para a gestão do plano de ação é muito importante que haja treinamento das equipes e informação para a população. Em Contagem temos mais de cem pontos de alagamentos e inundações e em dois temos protocolos de fechamentos de vias, como o realizado nesta simulação. A preparação permite que as equipes de reposta tomem decisões certas na hora do salvamento”, comentou na época o coordenador de Proteção e Defesa Civil de Contagem, Samuel Lara.

A homenagem foi no dia 24 de dezembro, quando Sérgio Andrade esteve na sede da Defesa Civil de Contagem. “Este reconhecimento chega em um momento muito importante, onde a Defesa Civil/Guarda Municipal de Sete Lagoas vive uma nova fase e ainda tem ótimas perspectivas de projetos em favor da população”, comentou Sérgio Andrade.

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas