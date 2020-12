Zaracho é diagnosticado com estiramento na coxa e vira desfalque no Atlético

Meio-campista alvinegro já iniciou tratamento na fisioterapia da Cidade do Galo

O Atlético terá uma baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro informou nesta segunda-feira que o meio-campista Zaracho teve constatado um estiramento muscular na região anterior da coxa esquerda.

Ainda de acordo com o Galo, o jogador argentino já iniciou tratamento na fisioterapia e não tem prazo definido para voltar aos gramados.

Zaracho se machucou na vitória do Atlético por 2 a 0 sobre o Coritiba, no último sábado (26), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista foi substituído ainda no primeiro tempo da partida sentindo dores na coxa esquerda.

O time alvinegro volta a campo no dia 11 de janeiro contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Por Itatiaia