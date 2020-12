Cruzeiro libera Alexandre Jesus para Fluminense; atacante esteve envolvido em polêmica na base

Pelo time profissional da Raposa, jogador disputou cinco partidas e marcou um gol

O Cruzeiro liberou o atacante Alexandre Jesus para acertar com o Fluminense. A rescisão do contrato do jogador de 19 anos com a Raposa foi publicada nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Alexandre Jesus fechará com o Fluminense para integrar o elenco Sub-20 da equipe carioca. De acordo com informação do GE.com, o Cruzeiro tinha 70% dos direitos econômicos do atacante e manterá uma porcentagem para venda futura.

Em novembro deste ano, Alexandre Jesus foi um dos jogadores afastados pela diretoria do Cruzeiro por um “ato gravíssimo” de indisciplina, após jogo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Além de Alexandre Jesus, o lateral-direito Israel, o zagueiro Gustavo Medina, os volantes Pedro Bicalho e Guilherme Liberato e o meia Choco foram afastados pela diretoria celeste na época por supostamente terem levado mulheres ao hotel onde a delegação estava em Chapecó.

Pelo time profissional do Cruzeiro, Alexandre Jesus disputou cinco partidas, todas no início deste ano sob o comando do técnico Adilson Batista, e marcou um gol, anotado no empate por 2 a 2 com o São Raimundo-RR pela Copa do Brasil.

Por Itatiaia