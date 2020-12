Detran-MG suspende emissão do registro de veículos para implantação de novo sistema

Órgão explica que a documentação do motorista que perder a validade neste período vai ter o prazo prorrogado

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) vai interromper a emissão do documento, entre os dias 30 de dezembro e 6 de janeiro, a emissão de documentos para os serviços de registro de veículo zero, transferência de propriedade e alteração de dados de veículos.

De acordo com o órgão, a suspensão do serviços se deve a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que determina a modernização do sistema, passando para o processo eletrônico.

O Detran explicou que a documentação do motorista que perder a validade neste período vai ter o prazo prorrogado, sem qualquer prejuízo. A previsão é que o serviço seja normalizado no dia 7 de janeiro.

O órgão acredita que a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Eletrônica (ATPV-e) vai garantir mais segurança durante a venda e compra de automóveis. Com as versões eletrônicas do registro de propriedade e de transferência, o documento de papel se torna dispensável.

Por Itatiaia