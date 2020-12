Tombamento de carreta com ácido sulfúrico fecha rodovia na região Central de Minas

Bombeiros já fizeram contenção do produto e aguardam empresa que vai retirar o restante

A rodovia MGC-120, entre Itabira e Nova Era, na região Central de Minas, está fechada desde 20h dessa segunda-feira (28) por causa do tombamento de uma carreta tanque com ácido sulfúrico. A carga derramou no trecho, o motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido para o pronto-socorro de Itabira.

As causas do acidente ainda não estão esclarecidas. Bombeiros atendem a ocorrência já fizeram a contenção do produto químico. Estava previsto para chegar por volta da meia noite, uma empresa responsável para recolher o que sobrou do ácido sulfúrico no tanque da carreta. Só depois, é que essa carreta deve ser retirada do trecho para ser feita a limpeza da pista e a liberação do trânsito.

A rodovia MGC-120 é bem movimentada, pois os motoristas optam por usá-la como rota de desvio da BR-381, conhecida como rodovia da morte. Também está interditado o trevo de acesso para Itabira na 381.

Por Itatiaia