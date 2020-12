Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta terça-feira (29)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

MONTADOR INDUSTRIAL – ESTRUTURA METÁLICA

Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Experiência: 06 meses na carteira

SERRALHEIRO

Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Experiência: 06 meses na carteira

AJUDANTE DE MONTADOR

Auxiliar o montador, montagem industrial, estruturas metálicas.

Experiência: 06 meses

AJUDANTE DE MECÂNICA DE MOTOS

Colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio, lubrificação de cabos de comandos, lavação de motos, buscar e entregar motos, entre outras tarefas designadas da função.

Experiência: 06 meses – CNH: A

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Lançamento e emissão de Notas Fiscais, serviços bancários e financeiros em geral, atendimento aos clientes, conservação e limpeza da loja.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Realizar manutenção e reparos nas redes hidráulicas e elétricas, manutenção predial e pequenos reparos, trabalhos de serralheria e montagem de divisória (montagem de salas) e pintura predial.

Experiência: 06 meses na carteira

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atuar em siderúrgica

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico em Segurança do Trabalho Completo – CNH:B

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Transporte interno de ferro gusa e afins.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D

VAQUEIRO

Disponibilidade para residir no local (Estiva)

Experiência: 06 meses na função

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Remoção e instalação de motores em veículos (gasolina e diesel), conhecimento em mecânica geral, noção de elétrica, além de outras atividades.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MOTOQUEIRO ENTREGADOR

Realizar entregas em distribuidora de bebidas.

CNH: A – Desejável experiência na função

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Imprescindível experiência em siderúrgica.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico: Eletrotécnica/Eletrônica

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Executar intervenções eletromecânicas, executar serviços elétricos, instalações, manutenções preventivas e corretivas, comandos elétricos, sistemas de automação, predial, painel de controle e painéis elétricos. Garantir o cumprimento dos planos de manutenções através da execução no prazo de tarefas sob sua responsabilidade. Manutenção corretiva, preditiva e preventiva em sistemas elétricos hidráulicos e prediais em geral.

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Furar peças, cortar manta de SMC, carregamento de material SMC sobre o molde, inspecionar peças, preparar superfície dos produtos para aplicação da pintura.

Experiência: 06 meses na carteira na indústria – Ensino Médio Completo – CNH: B

LIXADOR/POLIDOR DE PEÇAS

Experiência no setor automotivo

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

PROGRAMADOR CNC

Programar torno, centro de usinagem e fresa CNC.

Experiência: 06 meses – Ensino Médio

TORNEIRO MECÂNICO

Operar torno mecânico, realizando todas as atividades, faceamento de peças, roscas, usinagem de precisão, uso de lunetas em torno, embuchamento e outros.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

TÉCNICO INSTALADOR OU AJUDANTE DE INSTALADOR

Instalação, manutenção e programação de equipamentos de informática (lançamentos de cabos/fibra, roteadores, switches), telefonia (PABX, ramais.) e segurança eletrônica (CFTV, alarme, cerca elétrica.)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

SOLDADOR – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Vaga temporária: 06 meses

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – VAGA TEMPORÁRIA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Mecânica – Vaga temporária: 06 meses

FUNILEIRO – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo – Vaga temporária: 06 meses

ELETRICISTA DE AUTOS – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Vaga temporária: 06 meses

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Por Uai/Sine