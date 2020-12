Enfermeira morre de Covid-19 em BH três horas após dar entrada em UPA: ‘Mãe, esposa e amiga’

Karla era casada e deixou dois filhos: Israelly, de 10 anos, e Noah, de 2. “Deus é tão misericordioso… até 15 dias atrás, o Noah estava mamando e conseguimos desmamar ele. Ele vai sentir muito a falta dela no dia a dia. Todos nós vamos”, disse o marido Ítalo Silva de Souza, de 42.

Na tarde desta segunda-feira (28), o companheiro estava a caminho do Cemitério do Bonfim para o enterro da mulher com quem dividiu a vida nos últimos 11 anos. Ao G1, ele contou que a esposa apresentou sintomas leves da doença há pouco mais de uma semana, depois que os pais dela testaram positivo para coronavírus.