Sessão extraordinária, nesta terça-feira (29), será a última da Legislatura com projetos relevantes em pauta

Atendendo a convocação do presidente Cláudio Caramelo (PP), os vereadores se reúnem, nesta terça-feira (29), em videoconferência, para a última votação antes do fim da atual Legislatura que acontece no próximo dia 31. Uma sessão Extraordinária vai acontecer às 9h para que seis itens sejam votados antes do início do recesso parlamentar.

Um dos textos em pauta é o PRE 17/2020 que “dispõe sobre a sessão de instalação da Legislatura 2021/2024 e posse dos eleitos”. O texto marca para o próximo dia 1 de janeiro (sexta-feira) a posse dos vereadores e prefeito eleitos em 15 de novembro. A cerimônia vai acontecer às 10h no Plenário da Câmara Municipal.

Várias medidas de segurança serão observadas para conter o avanço da pandemia do coronavírus. Uma delas é o limite de três convidados para cada vereador que será empossado. Para evitar aglomeração na sede do Legislativo só o número essencial de profissionais envolvidos nos trabalhos poderá acessar o plenário para o evento.

Para que a população não perca nada e acompanhe em tempo real, os veículos de comunicação do Legislativo, TV Câmara, canal 11.2, Rádio Câmara, FM 103.5, vão transmitir ao vivo a solenidade. Quem preferir vai poder acompanhar, também, pelas redes sociais da Câmara Municipal.

Cerimônia de Posse

A solenidade que vai marcar o início de trabalho da Legislatura que vai até 2024 começa com o vereador mais bem votado, Júnior Souza (MDB), se empossando e dando posse aos outros 16 parlamentares. Devidamente nos cargos, os vereadores vão eleger a Mesa Diretora para o biênio 2021/2022 e o presidente eleito do Legislativo dará posse ao prefeito Duílio de Castro e ao vice-prefeito, Dr. Euro.

Outro importante texto em pauta na sessão desta terça-feira é o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 234/2020 que Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com e sem garantia da União Federal, e dá outras providências”. A matéria, inclusive, foi alvo de debate em Reunião Especial que aconteceu na última semana.

Ascom/câmara municipal de Sete Lagoas