Covid: Sete Lagoas registra 427 novos casos e conta com mais 15 leitos; Confira no boletim, desta segunda-feira (28)

Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Sete Lagoas desta segunda-feira (28) informa que foram registrados 427 novos casos positivos de Covid-19 desde a última quarta-feira, uma média de 85 casos por dia. São 215 mulheres e 212 homens, o que eleva o número de contaminados a 5.974 desde o início do monitoramento.

Dois óbitos por complicações da Covid-19 foram confirmados ontem, ambos no Hospital Municipal: uma mulher de 68 anos e um homem de 79 anos. O óbito suspeito ocorrido no dia 22, na UPA, deu positivo para Covid. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 85 óbitos, 23 hospitalizados, 212 pessoas em isolamento domiciliar e 5.655 pessoas curadas. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 15.766 desde o início da pandemia.

Mais leitos

A Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje a reativação no sistema do SUS de 15 leitos de UTI exclusivos para Covid no Hospital Municipal. Assim, a cidade chega hoje a um total de 40 leitos de UTI Covid do SUS.

Hoje são 54 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 25 em enfermaria e 29 em UTI. Assim, a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, chega hoje a 64,5%. Já a taxa de ocupação de leitos UTI Covid do SUS está hoje em 42,5%.

Dúvidas: 3773-2576. Denúncias:153.

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas