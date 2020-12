Novo episódio do podcast do Sebrae Minas explica o passo a passo para abrir uma empresa sem dor de cabeça e com segurança

Com a crise provocada pela pandemia, empreender foi a solução encontrada por muito mineiros. De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae Minas com dados da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), o número de empresas abertas em Minas Gerais (314 mil), entre janeiro e novembro de 2020, foi quase três vezes maior que a quantidade de empreendimentos fechados (106 mil) no mesmo período do ano.

Mesmo sendo o sonho de muita gente, a abertura de uma empresa é um processo que exige decisões importantes, que devem ser tomadas até que o negócio esteja completamente pronto para funcionar. E é por isso, que o episódio desta semana do podcast “Que negócio é esse, Sebrae?” vai orientar os empreendedores que desejam ter o próprio negócio.

“Abrir uma empresa. Do CPF ao CNPJ!” é o nome do 20º episódio da primeira temporada do podcast do Sebrae Minas. Neste bate-papo, a analista do Sebrae Minas Laurana Viana fala sobre os documentos necessários para abertura de um negócio, quais são as licenças obrigatórias e os principais impostos a serem pagos.

A entrevistada também explica como a escolha do regime tributário pode impactar na saúde financeira da empresa e qual a melhor opção para certos tipos de negócios.

Além de tudo isso, os ouvintes vão saber mais sobre as vantagens e desvantagens de ter um sócio, como fazer a formalização da empresa, os principais cuidados em relação à gestão, e ainda, como o Sebrae Minas pode ajudar os empreendedores neste início de caminhada no mundo dos negócios.

Que negócio é esse, Sebrae?

É um canal de informação gratuito com uma abordagem direta, de forma mais leve e descontraída sobre assuntos ligados aos negócios e ao empreendedorismo. Todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Youtube, Google Podcasts, SoundCloud, Castbox ou no site do Sebrae Minas.

Podcast “Que negócio é esse, Sebrae?”

#20: Abrir um negócio. Do CPF ao CNPJ!

Assessoria de Imprensa do Sebrae Minas