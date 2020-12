Metalúgico morre em siderúrgica. Sindicato volta a alertar autoridades, para o aumento de acidentes

O metalúrgico Anderson Santos Soares, passou mal e morreu enquanto trabalhava, na noite de domingo,27, na CSS Siderúrgica, localizada no Barreiro em Sete Lagoas.

Segundo um colega de trabalho, a vítima estava trabalhando na plataforma do alto- forno e disse para outros colegas que não se sentia bem, sendo amparados por eles.

Anderson Soares, foi acomodado em um banco e providenciado para ele uma bala de oxigênio, mas mesmo tendo dito que tinha melhorado, ele passou a sentir falta de ar.

O SAMU foi acionado e mesmo antes da sua chegada, foram feitas masssagens cardíacas, procedimento que teve sequência pela equipe do SAMU, mas Anderson não resistiu e veio a óbito.

O Corpo foi removido pela Funerária Zelo, para o IML local, para as providências cabíveis.

O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Ernane Dias em contato com representantes da empresa afirmou que trata-se da mesma empresa, onde metalúrgico sofrer queimaduras também veio a óbito. ” Segundo o pré resultado do IML a morte é inconclusiva o que significa que pode estar ligado a inalação de gases utilizado no processo de produção do gusa mesmo, conforme áudios que circulam nas redes sociais. As autoridades, precisam tomar providências em relação aos acidentes que vem ocorrendo em Sete Lagoas, nós temos alertado para isto”, afirmou o presidente do sindicato.