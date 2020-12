Lisca vê América ‘a um passinho’ do acesso e exalta temporada: ‘Hoje não teme ninguém’

Treinador definiu a temporada do Coelho como ‘assertiva’

O técnico Lisca não poupou elogios ao América após a vitória da equipe nesse sábado, diante do CRB, por 1 a 0, no Independência. Com o resultado, o Coelho chegou a 60 pontos e assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista concedida após o triunfo no Horto, o comandante americano mostrou alívio pelo resultado, que, segundo o treinador, foi “um passo fundamental” para o acesso à Série A.

“Vitória importantíssima. Mais do que qualquer coisa, hoje era subir para 60 pontos. O CRB é um time lutador, alonga muita bola na área. Acabamos tomando um gol. Graças a Deus, estava impedido. O primeiro tempo foi muito bom, a gente se desgastou pouco. Saímos na frente e fomos superiores. Mas, no segundo tempo, as mexidas do Roberto foram muito importantes para o time deles. Acabamos, no final, sofrendo um pouco com o cansaço, ficando inseguro com a vantagem de um gol”, analisou.

Foi um passo fundamental. Estamos a um passo, a uma vitória, para nos colocarmos na Série A. Ainda não tem nada resolvido, mas estamos muito próximos do nosso principal objetivo do ano”, ressaltou.

Diante do CRB, Lisca poupou diversos titulares. Isso porque, nesta quarta-feira, a equipe se reencontra com o Palmeiras, no Independência, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O fato de o América estar próximo do acesso à Série A e, simultaneamente, disputar uma inédita semifinal de Copa do Brasil, fez Lisca destacar a “assertiva’ temporada da equipe. O treinador exaltou o trabalho de todos os setores do clube e disse que o Coelho chegou a um status “que não teme ninguém”.

“A temporada do América está muito assertiva. Conseguimos boas apresentações já no Campeonato Mineiro. Perdemos o jogo, mas fizemos duas boas apresentações. Uma ótima Série B, a um passinho do objetivo final. E a Copa do Brasil realmente turbinou a nosso trabalho, principalmente a projeção e a exposição do trabalho do clube, dos profissionais que estão envolvidos: jogadores, diretoria e comissão técnica. Mas o mais importante é o América, mostrando sua grandeza, mostrando que hoje não teme ninguém”, destacou.

Por Itatiaia