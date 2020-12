Cruzeiro: zagueiro Manoel definirá futuro somente após o fim da Série B

Destaque do Cruzeiro na Série B, após retornar de uma passagem na Turquia, o zagueiro Manoel não está com o futuro definido em 2021.

O defensor tem contrato com o clube celeste até junho do ano que vem, e uma conversa para prorrogar ou não o vínculo só acontecerá após a o Campeonato Brasileiro da Série B. Foi o que garantiu à Itatiaia o empresário do jogador, Neco Cirne.

Para permanecer na Raposa, a diretoria terá que negociar ajustes com Manoel, já que o acesso nesta temporada é pouco provável e o orçamento continuará reduzido em 2021. Quando voltou, Manoel aceitou a readequação para receber dentro do teto, mas o salário real chega a três vezes mais.

Desde que retornou ao clube, na metade do ano, o zagueiro fez 21 jogos e marcou cinco gols. É o artilheiro do Cruzeiro na Série B ao lado do atacante Rafael Sobis.

Por Itatiaia